Взрослые участники смогут выбрать дистанции от 3 до 15 км или присоединиться к корпоративному забегу. Для детей предусмотрены дистанции 400 м (11–12 лет) и 800 м (13–15 лет). Самые юные участники в возрасте до девяти лет смогут пробежать 400 м без учета времени. В каждом городе также организуют массовый забег для всех желающих, для участия в котором не потребуются медицинская справка и страховка.