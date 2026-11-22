«Пельменный кубок» в третий раз пройдет в трех городах Удмуртии
Забеги пройдут 3, 5 и 7 января в Глазове, Воткинске и Ижевске
Третий многодневный забег «Пельменный кубок» пройдет в Удмуртии с 3 по 7 января. Соревнования охватят Глазов, Воткинск и Ижевск, а участникам предложат дистанции от 400 м до 15 км. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Первый этап соревнований состоится 3 января в Глазове. Забег впервые примет исторический центр города. 5 января участники встретятся в Воткинске на площадке общественного пространства «Ритм леса», а заключительный этап пройдет 7 января в Ижевске.
Взрослые участники смогут выбрать дистанции от 3 до 15 км или присоединиться к корпоративному забегу. Для детей предусмотрены дистанции 400 м (11–12 лет) и 800 м (13–15 лет). Самые юные участники в возрасте до девяти лет смогут пробежать 400 м без учета времени. В каждом городе также организуют массовый забег для всех желающих, для участия в котором не потребуются медицинская справка и страховка.
Все финишировавшие получат медали и горячие пельмени. Победителям вручат тазики пельменей. Кроме того, 7 января на Центральной площади Ижевска среди участников всех трех этапов разыграют призы от организаторов и партнеров.
В прошлом году в забеге приняли участие более 1,4 тыс. человек. Совокупно они преодолели 5,9 тыс. км и съели 261 кг пельменей. Организатором соревнований выступает оператор спортивных стартов Удмуртии «Калашников спорт».