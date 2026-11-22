Сюжет мюзикла «Все будет Челентано» привязан к реальному приезду итальянского певца в СССР в 1987 году — с газетной заметки об этом и начинаются приключения фейкового итальянца в России. Создатели мюзикла погружают зрителя в реальность конца 1980-х: киоски «Союзпечать», электрички с деревянными сиденьями, наперсточники, гостиница с хамоватой администраторшей и табличкой «Мест нет», фоновая тема борьбы с алкоголизмом и вырубленных виноградников, первые ростки свободы и «Жигули» «копейка» — на ходу и в натуральную величину. Не самолет, как в печально памятном «Норд-Осте», но все равно впечатляет.