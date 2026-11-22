Снижение цены биткойна значительно усилилось из-за падения котировок акций американских компаний технологического сектора 19–20 ноября. Несмотря на то, что за первый час торгов акции Anthropic выросли почти на 40% относительно цены размещения, до $115, за два дня торгов котировки растеряли почти весь рост и уже к закрытию пятницы составили $87, что лишь на 5% выше цены размещения. Крипторынок во многом движется вслед за американским фондовым рынком: крупные фонды во время паники распродают акции компаний техсектора и криптовалюту одновременно, отмечают эксперты.