В Краснодаре суд рассмотрит дело экс-главы Крымского района
Советский районный суд Краснодара назначил дату первого заседания по делу бывшего руководителя Крымского района Сергея Леся и экс-главы управления имущественных отношений Елены Самыгиной. Рассмотрение дела по существу начнется 27 ноября, сообщает ТАСС.
Фигурантов обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год чиновники вступили в сговор и незаконно реализовали 13 земельных участков. Земля была продана знакомым обвиняемых без торгов по заниженной стоимости. Ущерб, нанесенный бюджету муниципалитета, оценивается более чем в 69 млн руб.
Дело, связанное с оборотом земельных участков, расследовалось первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Для обеспечения возможности возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых и связанных с ними лиц на общую сумму свыше 500 млн руб.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», Сергея Леся задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в присвоении земельных участков, в октябре 2025 года. Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 18 суток — до 29 ноября 2025 года.