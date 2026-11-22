Фигурантов обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год чиновники вступили в сговор и незаконно реализовали 13 земельных участков. Земля была продана знакомым обвиняемых без торгов по заниженной стоимости. Ущерб, нанесенный бюджету муниципалитета, оценивается более чем в 69 млн руб.