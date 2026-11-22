Дилеры фиксируют рост продаж автомобилей премиум-класса: по отдельным оценкам, их доля приближается к 10%. Спрос разгоняет расширение предложения, в первую очередь за счет гибридных и электрических автомобилей, а также большая устойчивость покупателей таких машин к удорожанию кредитов и росту цен. Дополнительным драйвером для покупок может стать предстоящая с Нового года индексация утильсбора.