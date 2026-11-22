В Музее AZ открылась выставка «Территория свободы. Нонконформисты в Тарусе»
В московском Музее AZ проходит выставка «Территория свободы. Нонконформисты в Тарусе». Прославленный «русский Барбизон» с его пейзажами предстает мостиком, соединяющим художников начала XX века с неофициальным искусством эпохи оттепели.
Выставка в Музее AZ словно повторяет тот путь, который прошли сами художники — от ранних, порой бытовых зарисовок к вещам музейного уровня. На первом этаже можно увидеть рисунки Валентина Воробьева, в том числе с говорящим названием «Лесорубы (Бьют Вулоха и Боруха за танцы с местными девушками)». Здесь же представлены картины «Акимыча» с несколько сюрреалистическими образами — и задумчиво-меланхоличные, поэтичные работы Свешникова.