Бывшая российская «дочка» Henkel хочет взыскать ущерб за нарушение прав на бренд
Lab Industries, бывшая российская «дочка» немецкого производителя бытовой химии Henkel, через суд просит взыскать ущерб за нарушение прав на товарный знак «Ласка», под которым выпускается популярный гель для стирки. Иск подан к бывшему российскому подразделению британской Reckitt, принадлежащему сейчас группе «Арнест».
Как считают в Lab Industries, «Рекитт Бензикер» использовал для своего средства Woolite упаковку, похожую до степени смешения с «Лаской». В июле 2026 года ФАС признала правоту Lab Industries, усмотрев в действиях «Рекитт Бензикер» признаки недобросовестной конкуренции. Однако, в «Арнесте» не признают требование истца.