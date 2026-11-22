Как считают в Lab Industries, «Рекитт Бензикер» использовал для своего средства Woolite упаковку, похожую до степени смешения с «Лаской». В июле 2026 года ФАС признала правоту Lab Industries, усмотрев в действиях «Рекитт Бензикер» признаки недобросовестной конкуренции. Однако, в «Арнесте» не признают требование истца.