Argus: поставки топлива в Центральную Азию могут сократиться из-за ремонтов НПЗ
Предложение российского зимнего дизтоплива в странах Центральной Азии может сократиться из-за внеплановых ремонтов на НПЗ в России, говорится в обзоре Argus (есть у “Ъ”). По оценке источника “Ъ” в отрасли, количество работающих российских НПЗ остается ограниченным, хотя отдельные предприятия постепенно возвращаются к работе.
17 ноября вице-премьер Александр Новак провел совещание о ситуации на топливном рынке и поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих мощностей, обеспечить «дополнительные объемы внеклассового топлива» и продолжить импорт нефтепродуктов. В Минэнерго “Ъ” комментариев не предоставили.