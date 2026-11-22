Предложение российского зимнего дизтоплива в странах Центральной Азии может сократиться из-за внеплановых ремонтов на НПЗ в России, говорится в обзоре Argus (есть у “Ъ”). По оценке источника “Ъ” в отрасли, количество работающих российских НПЗ остается ограниченным, хотя отдельные предприятия постепенно возвращаются к работе.