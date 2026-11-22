Глава СКР потребовал ускорить расследование дела о состоянии дома в Цимлянске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Морской в Цимлянске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
По данным правоохранителей, здание 1984 года постройки длительное время находится в непригодном состоянии. В стенах и фундаменте образовались многочисленные трещины, конструкции деформированы, неисправны электропроводка и инженерные коммуникации. Кроме того, протекает кровля и затоплен подвал. При этом управляющая компания в одностороннем порядке расторгла договор на обслуживание дома.
Уголовное дело расследуется региональным управлением СКР с января 2026 года. Ранее господин Бастрыкин уже поручал представить доклад по этой ситуации.