Польша не задействовала статью 4 Устава НАТО после прилета ракет и дрона
23 ноября НАТО созывает в Брюсселе чрезвычайное заседание Североатлантического совета из-за падения двух ракет и беспилотника на территорию Польши. В Варшаве возложили ответственность за инцидент на Россию и связали его с проходящими в Польше учениями «коалиции желающих». В Москве эти обвинения пока не комментировали.
Изначально Варшава хотела задействовать 4-ю статью Устава НАТО о консультациях, однако в итоге ограничилась форматом чрезвычайного заседания.