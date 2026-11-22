23 ноября НАТО созывает в Брюсселе чрезвычайное заседание Североатлантического совета из-за падения двух ракет и беспилотника на территорию Польши. В Варшаве возложили ответственность за инцидент на Россию и связали его с проходящими в Польше учениями «коалиции желающих». В Москве эти обвинения пока не комментировали.