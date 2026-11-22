FIDE может ввести санкции против Магнуса Карлсена за пропуски партий
Выступление главной шахматной звезды Магнуса Карлсена на пилотном турнире нового проекта Total Chess World Championship в Будапеште рассмотрит комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE). Она может применить в отношении норвежца санкции вплоть до дисквалификации за пропуски партий, превратившиеся для него в концовке неудачно сложившихся состязаний в тренд. Они вызвали возмущение со стороны некоторых топовых гроссмейстеров. FIDE уже приравняла их к «подрыву принципов fair play» и «демонстрации неуважения к оппонентам, зрителям и партнерам».
21 ноября Международная шахматная федерация опубликовала заявление за подписью президента структуры Тимура Турлова и первого вице-президента Вишванатана Ананда, посвященное итогам завершившегося накануне в Будапеште пилотного турнира нового проекта Total Chess World Championship. Львиная доля заявления, однако, посвящена не спортивным итогам состязания, выигранного французом Алирезой Фирузджей, а скандальным. В нем написано о том, что FIDE передает для рассмотрения в комиссию по этике федерации материалы, касающиеся выступления на турнире его главной шахматной звезды Магнуса Карлсена.