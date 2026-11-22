Долг бывшего руководителя «Булгар банка» выставили на торги за 6,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги права требования к бывшему председателю правления «Булгар банка» Сергею Довиденко на 6,2 млрд руб. Об этом сообщил «Ъ Ярославль» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Торги продлятся до 22 января 2027 года. Начальная цена лота составляет 5,5 млрд руб. Задолженность связана с хищениями и привлечением господина Довиденко к субсидиарной ответственности.
Кредитная организация была зарегистрирована в Казани, но в 2016 году перерегистрирована в Ярославль. В 2017 году у «Булгар банка» отозвали лицензию, а кредитную организацию признали банкротом. В 2020 году Сергея Довиденко приговорили к четырем годам колонии за хищение около 248 млн руб. В марте этого года суд взыскал с бывшего руководителя 5,8 млрд руб. по иску АСВ.