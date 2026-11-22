Бастрыкин потребовал доклад о высадке ребенка из автобуса в Кирово-Чепецке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после сообщения о высадке девятилетнего ребенка из маршрутного автобуса в Кирово-Чепецке Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
По информации, опубликованной в социальных сетях, в ноябре кондуктор высадила мальчика из автобуса из-за трудностей с оплатой проезда. Это произошло при низкой температуре воздуха.
По данному факту региональное управление Следственного комитета организовало процессуальную проверку.