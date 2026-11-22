ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо»
Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги поделил очки в Москве с «Динамо». Игра завершилась со счетом 1:1.
«Краснодару» потребовалось всего 11 минут, чтобы открыть счет в этом противостоянии. Отличился Джон Кордоба, для которого этот гол стал уже седьмым в текущем сезоне. Однако ответ «Динамо» последовал на 27-й минуте, когда Ярослав Гладышев восстановил равенство. В первом тайме команды боролись не только друг с другом, но и с обильным снегопадом. Незадолго до свистка на перерыв москвичи остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Максим Осипенко, оставив «Динамо» вдесятером.
Во втором тайме «быки» действительно были близки к тому, чтобы забить еще, создали несколько опасных подходов, но мяч упорно не шел в ворота. В оставшееся время зрители не увидели забитых мячей. В итоге — ничья 1:1.
После 15 игр в РПЛ подопечные Мурада Мусаева занимают четвертое место с 27 баллами. В следующем туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде 29-го ноября против «Ростова». Будущий соперник идет на шестой строчке в турнирной таблице.