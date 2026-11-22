«Краснодару» потребовалось всего 11 минут, чтобы открыть счет в этом противостоянии. Отличился Джон Кордоба, для которого этот гол стал уже седьмым в текущем сезоне. Однако ответ «Динамо» последовал на 27-й минуте, когда Ярослав Гладышев восстановил равенство. В первом тайме команды боролись не только друг с другом, но и с обильным снегопадом. Незадолго до свистка на перерыв москвичи остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Максим Осипенко, оставив «Динамо» вдесятером.