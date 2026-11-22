Россия, США и Израиль выступили против запрета «роботов-убийц»
В Женеве в ночь на 21 ноября завершилась Обзорная конференция государств — участников Конвенции о «негуманном» оружии (КНО), где обсуждался в том числе вопрос о регулировании смертоносных автономных систем вооружений, иногда также называемых «роботами-убийцами». Несколько десятков стран призвали приступить к выработке нового протокола к КНО, который ограничил или даже запретил бы подобные виды оружия. Однако Россия, США, Израиль и ряд других стран сочли эти требования преждевременными и чрезмерными. В итоге вопрос отложили до 2028 года.
Конечный результат разочаровал тех, кто считает назревшим вопрос о выработке мер по ограничению или даже запрету смертоносных автономных систем вооружений (САС). Среди них группа инициативных государств (в которую вошли Австрия, Бельгия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Новая Зеландия и Панама), призвавшая принять такой протокол к КНО не позднее чем через год, и еще несколько десятков стран, в целом поддерживающих идею жесткого регулирования, а также такие институции, как Римско-католическая церковь, Международный комитет Красного Креста, и многие некоммерческие организации.