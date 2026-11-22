В Женеве в ночь на 21 ноября завершилась Обзорная конференция государств — участников Конвенции о «негуманном» оружии (КНО), где обсуждался в том числе вопрос о регулировании смертоносных автономных систем вооружений, иногда также называемых «роботами-убийцами». Несколько десятков стран призвали приступить к выработке нового протокола к КНО, который ограничил или даже запретил бы подобные виды оружия. Однако Россия, США, Израиль и ряд других стран сочли эти требования преждевременными и чрезмерными. В итоге вопрос отложили до 2028 года.