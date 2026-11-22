По информации ведомства, управляющие организации были заблаговременно предупреждены о неблагоприятном прогнозе метеорологов на прошедшие выходные. Рабочие начали обрабатывать песко-соляной смесью площадки перед подъездами и внутриквартальные пешеходные дорожки еще вечером в пятницу. В настоящее время противогололедные мероприятия во дворах продолжаются.