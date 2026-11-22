В Челябинске более 650 работников УК устраняют наледь во дворах
Во дворах Челябинска свыше 650 сотрудников управляющих компаний задействованы в противогололедной обработке придомовых территорий. Массовая расчистка и посыпка тротуаров проводятся для ликвидации последствий прошедшего ледяного дождя и резких температурных колебаний, сообщили в городском управлении ЖКХ.
По информации ведомства, управляющие организации были заблаговременно предупреждены о неблагоприятном прогнозе метеорологов на прошедшие выходные. Рабочие начали обрабатывать песко-соляной смесью площадки перед подъездами и внутриквартальные пешеходные дорожки еще вечером в пятницу. В настоящее время противогололедные мероприятия во дворах продолжаются.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 22 ноября на улицы Челябинска вышло более 100 единиц техники и почти 400 дорожных рабочих для уборки улиц от наледи.