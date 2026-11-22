Ранее, 21 ноября, неблагоприятные погодные условия привели к системным перебоям в работе транспорта и коммунальных служб на юге региона. Из-за ледяного дождя и сильной гололедицы было нарушено расписание поезда Магнитогорск — Челябинск, временно приостановлен вывоз мусора в Магнитогорском кластере, а в 16 муниципалитетах области вводились ограничения на движение автобусов, такси и большегрузов.