В Челябинске на очистку улиц от наледи вышли почти 400 рабочих
В Челябинске утром 22 ноября на ликвидацию последствий гололеда вывели 397 рабочих и 106 единиц дорожной техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Основным методом борьбы с образовавшейся наледью на проезжей части и тротуарах остается обработка противогололедными материалами с последующим сметанием. В мэрии подчеркнули, что моментальная очистка всей территории города невозможна, и призвали пешеходов и водителей проявлять предельную осторожность при передвижении.
Ранее, 21 ноября, неблагоприятные погодные условия привели к системным перебоям в работе транспорта и коммунальных служб на юге региона. Из-за ледяного дождя и сильной гололедицы было нарушено расписание поезда Магнитогорск — Челябинск, временно приостановлен вывоз мусора в Магнитогорском кластере, а в 16 муниципалитетах области вводились ограничения на движение автобусов, такси и большегрузов.