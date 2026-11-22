В Челябинской области СК проверит безопасность перевозок после ДТП с автобусом
Следователи дадут оценку работе ответственных за содержание дорог
Следственные органы СУ СК России по Челябинской области организовали процессуальную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали люди. Разбирательство проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инцидент произошел днем 21 ноября на автодороге между железнодорожной станцией Бишкиль и селом Варламово. По предварительным данным, в условиях выпадения осадков водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет и последующее столкновение с деревом. С полученными травмами в медицинское учреждение была госпитализирована 74-летняя пассажирка. Еще несколько находившихся в салоне граждан обратились за врачебной помощью на следующий день.
В настоящее время сотрудники СК запрашивают документацию, регламентирующую организацию пассажирских перевозок и требования безопасности. В рамках проверочных мероприятий следователи установят все обстоятельства и причины аварии, а также дадут правовую оценку действиям руководства автопредприятия и подрядной организации, ответственной за содержание данного участка автодороги.