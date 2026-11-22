Следственные органы СУ СК России по Челябинской области организовали процессуальную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали люди. Разбирательство проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), сообщили в пресс-службе ведомства.