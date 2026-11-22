ДТП произошло 21 ноября около 16:00 на участке автодороги «железнодорожная станция Бишкиль — село Варламово». Пассажирский автобус, следовавший по маршруту в Карталы, в условиях ледяного дождя и образования гололедицы потерял управление, съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево. На момент аварии в салоне находились 16 человек.