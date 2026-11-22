Под Чебаркулем из-за ледяного дождя автобус с 16 пассажирами врезался в дерево
15 человек пострадали
В Чебаркульском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса. В результате аварии, произошедшей во время резкого ухудшения погоды, пострадали 15 человек.
ДТП произошло 21 ноября около 16:00 на участке автодороги «железнодорожная станция Бишкиль — село Варламово». Пассажирский автобус, следовавший по маршруту в Карталы, в условиях ледяного дождя и образования гололедицы потерял управление, съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево. На момент аварии в салоне находились 16 человек.
Скорая помощь госпитализировала 74-летнюю пассажирку. На следующий день за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратились еще 14 человек, находившихся в автобусе.
В ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что в рамках административного расследования специалисты оценят как действия водителя в сложных метеоусловиях, так и соблюдение перевозчиком правил обеспечения безопасности пассажирских перевозок и состояние дорожного покрытия на данном участке.