По версии следствия, в 2026 году руководители организации, зная о наличии недоимки и мерах принудительного взыскания со стороны налоговых органов, предприняли шаги для вывода активов. Они направили распорядительные письма в адрес другой фирмы, что позволило перевести более 7,5 млн руб. на счета третьих лиц, минуя расчетные счета должника.