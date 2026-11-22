В Сызрани возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении
В Сызрани следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства компании, специализирующейся на монтаже стальных строительных конструкций. Фигурантам вменяют сокрытие денежных средств, предназначенных для погашения налоговой задолженности, в крупном размере, сообщили в СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, в 2026 году руководители организации, зная о наличии недоимки и мерах принудительного взыскания со стороны налоговых органов, предприняли шаги для вывода активов. Они направили распорядительные письма в адрес другой фирмы, что позволило перевести более 7,5 млн руб. на счета третьих лиц, минуя расчетные счета должника.
В рамках расследования изъят пакет учредительных и налоговых документов, а также назначены судебные экспертизы. Следствие приняло обеспечительные меры для возмещения материального ущерба государству и продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.