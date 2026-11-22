В Слободском в 2027 году построят бассейн с двумя чашами
В городе Слободском Кировской области в следующем году завершат строительство бассейна. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
В комплексе предусмотрены две чаши: большая длиной 25 метров и малая — 10 метров.
Также в городе завершается капитальный ремонт стадиона «Труд». На объекте обновили беговые дорожки и уложили искусственное покрытие. На ремонт направили 58,5 млн руб. из федерального бюджета.
Кроме того, за счет областного бюджета отремонтировали семь спортивных объектов в муниципалитетах. До конца года в рамках программы поддержки местных инициатив в 14 муниципалитетах планируют создать 24 спортивные площадки.