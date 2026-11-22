Второй неожиданный интерпретационный поворот касается Аркадия Ислаева в исполнении Антона Ремезова. У Тургенева богатый помещик — фигура скорее фоновая, занятая хозяйственными постройками и абсолютно слепая к душевным метаниям жены. Ремезов переосмысляет Ислаева как «серого кардинала» и трикстера. Потешная мимика и подчеркнутая манера комик-релифа — всего лишь маска. На самом деле Ислаев Ремезова все прекрасно понимает. С саркастической отстраненностью он наблюдает за любовным кипением в своем доме, давая жене «поиграть в чувства» и вмешиваясь ровно в тот момент, когда переступаются дозволенные им границы. Роль хозяина дома превращается в роль контролера, который позволяет первичному бульону страстей закипеть, чтобы затем холодным жестом закрыть крышку.