Оптика увядания
В челябинском Молодежном театре сыграли «Месяц в деревне» по Тургеневу
В челябинском Молодежном театре главный режиссер Томского театра драмы Олег Молитвин представил премьеру спектакля «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева. Произведение, которое сам автор назвал «повестью в драматической форме» и считал малопригодным для сцены, под ножом постановщика превратилось в жаркий спектакль-наваждение о панике старения, комнатном эгоизме и выжженных чувствах.
Оригинальный текст, рассчитанный в некупированном виде на четыре с половиной часа, был сокращен более чем на треть, а число действующих лиц уменьшилось на пять персонажей. Остались лишь основные: богатый помещик Ислаев, его жена Наталья Петровна, воспитанница Верочка, друг дома Ракитин, студент Беляев. Разбавляют атмосферу местный доктор Шпигельский и сосед Большинцов.
Радикальным решением стал отказ от внутренних монологов: персонажи больше не остаются наедине с залом, чтобы проговаривать свои рефлексии вслух. В современной реальности произнесение длинных монологов «в никуда» даже в рамках психологического театра выглядит, как диагноз, а не условность.
Парадокс постановки заключается в ее особом ритмическом устройстве. Спектакль воспринимается протяженным, вискозным и плотным, но при этом ни на минуту не сваливается в банальную скуку. В нем почти полностью отсутствует физическое действие — герои в основном ведут бесконечные разговоры, — однако режиссер выстраивает невероятную внутреннюю динамику.
Ощущение «тягучего времени» здесь — это главный художественный инструмент. Он воссоздает атмосферу невыносимой летней праздности и физиологической духоты, когда воздух в усадьбе становится настолько густым, что его, кажется, можно резать ножом. В этом душном полусне любовные наваждения рождаются не от глубины чувств, а от тотального отсутствия дела.
Пространство спектакля, созданное главным художником театра Антоном Сластниковым, представляет собой массивную деревянную террасу усадьбы Ислаевых, под ощутимым углом накрененную в сторону зрительного зала. Впрочем, этот наклон не чувствуется бытовой метафорой мира, летящего под откос. Скорее просто замкнутый деревянный парник.
Внутри этого раскаленного пространства звучит музыка Дахалэ Жамбалова: доминирующая в партитуре виолончель транслирует все висцеральные спазмы героев. Вибрирующий, чувственный тембр воспроизводит подкожную тревогу и эротическое напряжение, возникающее там, где тургеневский витиеватый синтаксис сохраняет внешнюю светскую благопристойность.
Главным визуальным и смысловым кодом спектакля становится сквозной атрибут — солнцезащитные очки, которые периодически надевают практически все участники усадебной драмы.
В пространстве сцены этот аксессуар работает по законам социальной психологии. Известно, что темные линзы физически блокируют «социальное управление взглядом», скрывают мимику вокруг глаз и подсознательно считываются окружающими как холодность, скрытность и потенциальная эмоциональная угроза. Более того, темные очки создают у самого человека иллюзию анонимности и защищенности, провоцируя его на эгоистичные поступки и психологическую дистанцию.
В «Месяце в деревне» очки превращаются в экран, который герои выдвигают в моменты фальши, манипуляций или защиты. Когда Наталья Петровна или Ракитин надевают темное стекло, их истинные мотивы скрыты, а социальный контроль отключен. Это визуальный барьер, за которым персонажи прячут отчаяние, ревность или расчетливость, оставляя партнеру лишь его собственное отражение.
Интересно в постановке распределены роли. В тексте Тургенева Наталье Петровне 29 лет, а учителю Беляеву — 21. В контексте XXI века 29-летняя женщина воспринимается абсолютно молодой, и восьмилетняя разница в возрасте перестает быть социальной или физиологической пропастью. Молитвин заостряет коллизию: роль Натальи Петровны исполняет 68-летняя Народная артистка РФ Ольга Телякова (в 2025 году удостоенная «Золотой Маски»). Телякова играет свою героиню на высочайшем градусе актерского мастерства. Ее Наталья Петровна — мещанка, скучающая от безделья и одновременно женщина, переживающая панический, исступленный бунт против увядания.
Эта актриса — самая живая материя спектакля. За время действия она сменяет три великолепных наряда, неизменными элементами которых остаются белые перчатки и те самые темные очки. Контраст между изысканным внешним обликом и внутренним разгромом превращает драму Натальи Петровны в масштабное исследование капризного эгоизма, когда взрослая женщина готова сломать жизнь 17-летней воспитаннице Верочке (Екатерина Титова), сосватав ее за трусливого соседа Большинцова (Андрей Анашкин), лишь бы устранить юную соперницу.
Второй неожиданный интерпретационный поворот касается Аркадия Ислаева в исполнении Антона Ремезова. У Тургенева богатый помещик — фигура скорее фоновая, занятая хозяйственными постройками и абсолютно слепая к душевным метаниям жены. Ремезов переосмысляет Ислаева как «серого кардинала» и трикстера. Потешная мимика и подчеркнутая манера комик-релифа — всего лишь маска. На самом деле Ислаев Ремезова все прекрасно понимает. С саркастической отстраненностью он наблюдает за любовным кипением в своем доме, давая жене «поиграть в чувства» и вмешиваясь ровно в тот момент, когда переступаются дозволенные им границы. Роль хозяина дома превращается в роль контролера, который позволяет первичному бульону страстей закипеть, чтобы затем холодным жестом закрыть крышку.
Сложнее дело обстоит с образом студента Беляева, которого играет Александр Дегтярев. Артист, продемонстрировавший безупречную сценическую органику и глубокий драматизм в «Белых ночах» Молодежного театра, здесь сталкивается с непростой режиссерской задачей.
В первой половине спектакля Дегтярев абсолютно убедителен и хорош. Пока его Беляев существует на периферии — занимается с сыном хозяйки, смастерив лук, лихо вскакивает на раскачивающуюся над деревянной террасой качелю, — в нем есть магия недосягаемого, легкого и изобретательного юноши. Он влюбляет в себя хозяйку и зрительный зал именно своей недоступностью: за ним интересно наблюдать со стороны, но с ним невозможно вступить в прямой контакт.
Однако во второй половине, когда Беляев выходит на авансцену и вступает в длинные романтические объяснения, магия уступает место актерской неловкости. Дегтярев выглядит скованным в непривычных для него словесных тирадах классического любовника — этот пылкий романтический фарватер кажется ему чужим. Здесь хочется мягко подметить особенность режиссерского рисунка: актер мог бы сыграть не классического страстного героя, а растерянного, социально неловкого парня, попавшего в жернова чужого эгоизма. Эта человеческая смущенность и потерянность сделала бы роль еще более органичной, избавив артиста от необходимости витийствовать на чужом ему языке.
К финалу двухчасового действия «честные люди» — учитель Беляев и давно влюбленный друг дома Ракитин (Артем Прокудин) — один за другим покидают усадьбу, спасаясь из ислаевского дома как из перегретого котла. Верочка, травмированная предательством и ревностью благодетельницы, выбирает брак по расчету.
Наталья Петровна Ольги Теляковой остается на опустевшей наклонной террасе совершенно одна — физически «прикипевшая» к этому дну, сгоревшая в собственном наваждении.
Олег Молитвин в постановке показывает, что для разговора с аудиторией Молодежному театру не требуется внешняя беллетризация или искусственный эпатаж. Внеструктурная, академическая по форме, но жестокая по своей психологической сущности постановка оставляет глубокое и трезвое послевкусие. Это спектакль, после которого зритель уходит не с вопросами о дизайне костюмов или кедах на сцене, а с рефлексией о той высокой цене, которую окружение всегда платит за чужое нежелание вовремя повзрослеть.