Музей наличников из Ульяновска победил в отраслевом конкурсе
Проект из Ульяновска «Музей наличников как экосистема развития парка „Владимирский сад“» завоевал первое место в финале XV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2026. Награда присуждена в номинации «Лучший парк — центр туризма города».
Отраслевой смотр подвели в Ярославле. За звание лучших в финале премии боролись 294 проекта из 51 региона России и Белоруссии. Ульяновскую инициативу на конкурсе представил и защитил ее основатель и руководитель, заместитель директора МАУК «Владимирский сад» и директор АНО «Кластер творческих индустрий» Кирилл Валов.