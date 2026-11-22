Отраслевой смотр подвели в Ярославле. За звание лучших в финале премии боролись 294 проекта из 51 региона России и Белоруссии. Ульяновскую инициативу на конкурсе представил и защитил ее основатель и руководитель, заместитель директора МАУК «Владимирский сад» и директор АНО «Кластер творческих индустрий» Кирилл Валов.