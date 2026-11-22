СКР отказывается прекращать резонансное дело о хищении столичных особняков
Несмотря на три решения Басманного суда, СКР отказался прекращать уголовное дело о попытке хищения 120 объектов столичной недвижимости, в том числе нескольких десятков исторических особняков, в центре Москвы.
Организаторами преступления СКР считает находящихся в международном розыске гендиректора УК «Проект» Александра Дунаева, его брата и совладельца Финансбизнесбанка Леонида Дунаева, другого совладельца Финансбизнесбанка Алексея Болотина, а также бизнесмена Фарида Валеева.