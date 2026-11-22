В Татарстане 23 ноября ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица
23 ноября в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдут мокрый снег и дождь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха составит от 3 до +2 градусов, днем — от 1 до +4 градусов. Ветер южный и юго-западный, 6–11 м/с. На дорогах местами ожидается гололедица.
В Казани существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 2 градусов, днем составит 0…+2 градуса. В ночные часы возможен туман, на дорогах — гололедица. Ветер южный и юго-западный, 6–11 м/с.