Ушел из жизни почетный гражданин Самарской области Владимир Ощепков
Почетный гражданин Самарской области Владимир Ощепков скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.
Владимир Ощепков начал работать а Куйбышеве с 1961 года. Тогда он начал преподавать на музыкальном факультете педагогического института.
Губернский молодежный хор «Золотая Лира» под его руководством обрел собственный голос. Основная деятельность Владимира Ощепкова — концерты патриотической направленности, выступления в городах-героях и на знаковых рубежах боевой славы, встречи со школьниками и студентами.