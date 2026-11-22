Губернский молодежный хор «Золотая Лира» под его руководством обрел собственный голос. Основная деятельность Владимира Ощепкова — концерты патриотической направленности, выступления в городах-героях и на знаковых рубежах боевой славы, встречи со школьниками и студентами.