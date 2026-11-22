В Самаре заработал первый центр профориентации для будущих железнодорожников
В Самаре открыли первый центр профориентации для будущих железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Проект нацелен на создание кадрового резерва для ОАО «РЖД» из числа мотивированной молоднжи. Учащиеся 8–10 классов в рамках практико-ориентированного курса будут осваивать ключевые железнодорожные профессии на тренажерных комплексах, изучать устройство подвижного состава и посещать производственные объекты.
Также планируется дальнейшее развитие проекта с запуском программ второго и третьего года обучения.