Проект нацелен на создание кадрового резерва для ОАО «РЖД» из числа мотивированной молоднжи. Учащиеся 8–10 классов в рамках практико-ориентированного курса будут осваивать ключевые железнодорожные профессии на тренажерных комплексах, изучать устройство подвижного состава и посещать производственные объекты.