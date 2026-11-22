Подрядчик обязан будет составить проект, провести подготовительные и земляные работы. Затем исполнителю предстоит устроить фундаменты и основания, возвести несущие и наружные ограждающие конструкции. После запланировано устройство кровли, фасадные и внутренние отделочные работы. Также коммерсанту нужно будет обустроить коммуникации: санитарно-техническую, электротехническую, трубопроводную и слаботочную системы. Затем установят технологическое оборудование, проведут пусконаладочные работы, устроят наружные электрические сети и линии связи, наружные сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения, а также дороги. Проект завершится благоустройством территории.