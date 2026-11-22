Бассейн за 240 миллионов построят в Светлом под Саратовом
Проект курирует председатель ГД Вячеслав Володин
ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства» объявило конкурс на проектирование и строительство бассейна в ЗАТО «Светлый» в Татищевском районе. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
30 июля спикер Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение жителей Светлого, просивших построить детский бассейн. Его смогут посещать учащиеся двух школ.
Подрядчику предстоит выполнить работы «под ключ» — от проектировки до строительства и введения объекта. Заявки от желающих получить контракт принимают до 8 декабря. Победителя конкурса выберут 10 декабря. Максимальная цена договора составляет 240,47 млн руб.
Исполнителю нужно будет построить здание площадью около 1,3 тыс. кв. м с пропускной способностью 30 учащихся в смену. Согласно условиям проекта договора, подрядчик должен будет исполнить его до 31 августа 2027 года. При этом большая часть финансирования — до 240 млн руб. — предусмотрена на 2026 год.
Подрядчик обязан будет составить проект, провести подготовительные и земляные работы. Затем исполнителю предстоит устроить фундаменты и основания, возвести несущие и наружные ограждающие конструкции. После запланировано устройство кровли, фасадные и внутренние отделочные работы. Также коммерсанту нужно будет обустроить коммуникации: санитарно-техническую, электротехническую, трубопроводную и слаботочную системы. Затем установят технологическое оборудование, проведут пусконаладочные работы, устроят наружные электрические сети и линии связи, наружные сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения, а также дороги. Проект завершится благоустройством территории.