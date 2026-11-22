Будущее регулирование средств индивидуальной мобильности (СИМ) обсуждалось в рамках профильной сессий «Транспортной недели». Среди основных нововведений — запреты для курьеров ездить по тротуарам и обычным гражданам кататься на электросамокате вдвоем, новые дорожные знаки, обязанность парковать СИМ только на специальных местах, запрет подросткам младше 16 лет выезжать на дороги общего пользования (то есть на те, куда имеют доступ все водители, пешеходы и велосипедисты). Для управления СИМ двигателями от 250 ватт потребуются права категории М.