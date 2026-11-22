



Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по иску краевой прокуратуры к главе фермерского хозяйства, бывшему председателю земского собрания Чайковского района Юрию Ланге, следует из данных картотеки суда. Надзорное ведомство пыталось истребовать из чужого незаконного владения часть земельного участка площадью 330,9 тыс. кв. м, которая накладывается на береговую полосу и акваторию Нижнекамского водохранилища в Чайковском.



Как пояснила «Ъ-Прикамье» господина Ланге Марина Чупина, истец отказался от требований в связи с устранением реестровой ошибки ответчиком. По ее словам, правообладатель уточнил площадь и местоположения границ спорного участка. Нарушение заключалось в частичном наложении границ участка на земли водного фонда и береговую полосу Нижнекамского водохранилища. «Актуализированные сведения уже внесены в ЕГРН. Предмет спора фактически устранен, поэтому истец отказался от заявленных требований», — уточнила госпожа Чупина.



С иском к Юрию Ланге прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд минувшей весной.

Надзорный орган был намерен истребовать из незаконного владения части земельного участка площадью 33 га на береговой полосе и в акватории Нижнекамского водохранилища в Чайковском. Спорная земля является частью участка общей площадью 44 га и относится к землям сельхозназначения, используется под рыбоводство.

Обращение в суд последовало после выявления нарушений в ходе проверки исполнения водоохранного законодательства. В частности, было установлено, что принадлежащий ответчику участок находится в границах береговой полосы, а основная его часть — в акватории Нижнекамского водохранилища. Согласно законодательству, передача земли в границах водного объекта, а также его акватории невозможна. Указанная территория относится к объектам общего пользования, поэтому нахождение спорного участка в частной собственности нарушает права неопределенного круга лиц, считают в прокуратуре.



Юрий Ланге — экс-председатель земского собрания Чайковского муниципального района. В 2015 году он основал крестьянско-фермерское хозяйство по разведению рыбы. КФХ занимается выращиванием северной рыбы: нельмы, муксуна, форели, лосося, а также выращиванием мальков стерляди для компенсации ущерба водным биоресу