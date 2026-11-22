На Кубани пять человек пострадали из-за падения обломков украинских дронов
В Краснодарском крае в результате падения обломков украинских беспилотников пострадали пять человек: четверо жителей пгт Афипского и один житель станицы Медведовской. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.
Уточняется, что в пгт Афипском Северского района обломки сбитых БПЛА повредили крыши и остекление в 13 частных домах. В станице Медведовской Тимашевского района в одном здании разбиты окна.
По информации ведомства, медики оказали пострадавшим необходимую помощь. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.