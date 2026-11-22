В ночь на 22 ноября дежурными силами противовоздушной обороны ликвидировано 170 украинских дронов самолетного типа над разными регионами России. В частности, БПЛА атаковали Краснодарский край, Крым, Ростовскую область, а также Брянскую, Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Тульскую области. Часть беспилотных летательных аппаратов уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.