Над Кубанью, Крымом и другими регионами за ночь сбили 170 БПЛА
В ночь на 22 ноября дежурными силами противовоздушной обороны ликвидировано 170 украинских дронов самолетного типа над разными регионами России. В частности, БПЛА атаковали Краснодарский край, Крым, Ростовскую область, а также Брянскую, Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Тульскую области. Часть беспилотных летательных аппаратов уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.
Атаку БПЛА этой ночью отражали в Краснодаре. В городе включали сирены. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Беспилотную опасность в кубанской столице отменили в 6:28 утра.