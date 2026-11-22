Изначально ООО «Фаросс» предъявило иск к АО «Сибур-РТ», потребовав возместить ущерб и расходы на оценку. В ноябре прошлого года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования в полном объеме. Ответчик обжаловал решение, после чего апелляционная инстанция назначила автотехническую экспертизу стоимостью 100 тыс. руб.