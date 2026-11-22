«Казаньоргсинтез» выплатит 1 млн рублей компании «Фаросс» после ДТП
Апелляционный суд утвердил мировое соглашение и отменил решение первой инстанции
ПАО «Казаньоргсинтез» выплатит ООО «Фаросс» 1 млн руб. в качестве возмещения ущерба от ДТП, произошедшего в мае прошлого года. Стороны заключили мировое соглашение, следует из данных картотеки арбитражных дел.
В сумму выплаты входят 998,2 тыс. руб. на восстановительный ремонт и 20 тыс. руб. расходов на оценочную экспертизу.
Изначально ООО «Фаросс» предъявило иск к АО «Сибур-РТ», потребовав возместить ущерб и расходы на оценку. В ноябре прошлого года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования в полном объеме. Ответчик обжаловал решение, после чего апелляционная инстанция назначила автотехническую экспертизу стоимостью 100 тыс. руб.
В ходе разбирательства надлежащим ответчиком признали ПАО «Казаньоргсинтез», а АО «Сибур-РТ» привлекли к участию в деле в качестве третьего лица.
После заключения мирового соглашения апелляционный суд отменил решение первой инстанции и прекратил производство по делу. Расходы на судебную экспертизу в размере 100 тыс. руб. возместит «Казаньоргсинтез».