В Альметьевске шесть человек лечатся от мышиной лихорадки
Это связано с сезонным ростом заболеваемости
В инфекционном отделении Альметьевской центральной районной больницы проходят лечение шесть пациентов с подтвержденным диагнозом геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), известной как мышиная лихорадка. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
По данным ЦРБ, пациенты заразились из разных источников. Поэтому речь идет не о вспышке заболевания, а о сезонном подъеме заболеваемости, характерном для этого периода. Все шестеро получают необходимое лечение, болезнь у них протекает в легкой форме.
Татарстан относится к эндемичным по ГЛПС территориям. Эпидемиологическую ситуацию в республике контролируют Роспотребнадзор по Татарстану и региональный Минздрав.