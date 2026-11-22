По данным ЦРБ, пациенты заразились из разных источников. Поэтому речь идет не о вспышке заболевания, а о сезонном подъеме заболеваемости, характерном для этого периода. Все шестеро получают необходимое лечение, болезнь у них протекает в легкой форме.