В Татарстане задержали браконьера, поймавшего более тысячи раков
У него изъяли лодку, мотор и автомобиль
В Татарстане местного жителя задержали за незаконный вылов 1 тыс. раков на территории государственного природного заказника регионального значения «Дельта реки Белой». Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам.
Сотрудники комитета изъяли лодку с мотором, а также автомобиль задержанного.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).