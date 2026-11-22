Литва отвергла причастность к атаке беспилотников на Калининградскую область
Литовские военные заявили, что не фиксировали БПЛА в своем воздушном пространстве
Литва не предоставляла свое воздушное пространство для атак на российскую территорию и не причастна к инциденту с беспилотниками в Калининградской области вечером 21 ноября. Об этом заявил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис в соцсети X.
Глава МИД назвал сообщения о возможном участии Литвы в атаке ложными. Национальный центр управления кризисами республики также сообщил, что литовские военные не обнаружили беспилотников и не фиксировали их полет в своем воздушном пространстве. Заявление ведомства приводит издание LRT.
Вечером 21 ноября в Калининградской области включили сирены воздушной тревоги. Жителей попросили укрыться в безопасных местах, а в аэропорту Храброво вводили ограничения на полеты. Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что в Неманском районе система оповещения сработала из-за подозрительного объекта со стороны Литвы, однако проверка угрозы не подтвердила.
В соцсетях также появлялись сообщения о работе ПВО в регионе, но власти их не подтвердили. Минобороны РФ в ежедневной сводке не сообщало о перехвате беспилотников над Калининградской областью.
Утром 21 ноября два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград через нейтральные воды Финского залива. Власти Финляндии сообщили об эвакуации экипажа. Господин Беспрозванных заявил, что инцидент не угрожает снабжению региона.