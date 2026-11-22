В Иннополисе появится новый жилой микрорайон
В состав застройки войдут детский сад, паркинг и ледовая арена
В Иннополисе на улице Спортивной построят новый жилой микрорайон с детским садом, многоуровневым паркингом, ледовой ареной и объектами инженерной инфраструктуры. Соответствующий приказ о подготовке проекта планировки территории опубликовало Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
Разработкой проекта планировки займется ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан». Работы профинансируют из бюджета республики, предельный срок разработки проекта — IV квартал этого года.
Проект планировки и межевания должен определить границы элементов планировочной структуры и территорий общего пользования, зоны размещения объектов капитального строительства, а также очередность развития территории.