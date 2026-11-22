В школах Кировской области с января 2027 года введут курс по ИИ
Программа охватит учеников средних и старших классов
С января 2027 года во всех школах Кировской области начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект (ИИ) и информационная безопасность». Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
С сентября этого года курс проходит апробацию в 53 образовательных организациях региона. Занятия проводятся каждую среду для учеников 5–11-х классов и включают тематические видеоматериалы, практические задания и вопросы для закрепления знаний.
Программа направлена на формирование у школьников представлений о принципах работы искусственного интеллекта и его применении в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности. Отдельное внимание уделяется безопасному использованию технологий, распознаванию недостоверной информации и цифровой гигиене.
Для педагогов подготовили методические материалы и технические инструкции под руководством Минпросвещения России.