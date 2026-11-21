«Парма» прервала череду поражений
Баскетболисты «Бетсити Парма» одержали победу в гостевом матче чемпионата Единой Лиги ВТБ. В Саратове пермская команда обыграла местный «Автодор» со счетом 75:89.
Наиболее результативным игроком в составе победителей стал тридцатилетний американский защитник Джеремайя Мартин. Он набрал 21 очко, сделал четыре подбора, отдал четыре передачи и совершил два перехвата.
Впереди у «Пармы» четыре домашних матча подряд. Серия начнется 2 декабря поединком против красноярского «Енисея».