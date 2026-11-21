Задержан житель Краснодара, запустивший салют во время атаки БПЛА
В Краснодаре сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, который запустил салюты в микрорайоне Гидростроителей — в момент, когда в городе отражали атаку БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
«Участковыми уполномоченными полиции отдела полиции (микрорайон Гидростроителей) Управления МВД России по городу Краснодару задержан 18-летний местный житель, который в ночное время запустил салюты во дворе жилого комплекса на улице имени Снесарева»,— говорится в сообщении.
В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит до 15 суток административного ареста. Собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
На видео, опубликованном полицией, молодой человек объясняет свои действия: «Отмечали день рождения подруги, услышали вой сирен. После того как сирены смолкли, мы спустились и решили взорвать фейерверк, поздравив девочку с днем рождения. Я осознаю, что взорвал во время беспилотной атаки. В содеянном раскаиваюсь, обещаю, что больше такого не повторится».