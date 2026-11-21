На видео, опубликованном полицией, молодой человек объясняет свои действия: «Отмечали день рождения подруги, услышали вой сирен. После того как сирены смолкли, мы спустились и решили взорвать фейерверк, поздравив девочку с днем рождения. Я осознаю, что взорвал во время беспилотной атаки. В содеянном раскаиваюсь, обещаю, что больше такого не повторится».