Средний срок кредита наличными в Удмуртии сократился до 2,1 года в октябре
Доля отказов при этом выросла до 76,9%
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Средний срок потребительского кредита в Удмуртии составил в октябре 2,1 года, что на 9,5% меньше, чем годом ранее. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по сроку такого займа Удмуртия заняла седьмое место среди 30 регионов РФ с наибольшим объемом выдачи.
В среднем по стране срок кредита наличными составил два года. За 12 месяцев он сократился на 11,7%. Это наименьшее значение за последний год.
«После пикового значения в августе 2025 года — три года — в последующие месяцы средний срок кредита наличными существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2—2,3 года. При этом аппетит к риску у банков все еще находится на довольно низком уровне: около 80% отказов по заявкам на потребкредиты»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По данным бюро, в октябре доля отказов по заявкам на потребкредиты в Удмуртии составила 76,9%, что на 0,6 п. п. выше, чем в сентябре.