«После пикового значения в августе 2025 года — три года — в последующие месяцы средний срок кредита наличными существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2—2,3 года. При этом аппетит к риску у банков все еще находится на довольно низком уровне: около 80% отказов по заявкам на потребкредиты»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.