Следственное управление СК России по Северной Осетии возбудило уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме во Владикавказе. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).