СК возбудил дело после взрыва газа во Владикавказе, унесшего жизни двух человек
Следственное управление СК России по Северной Осетии возбудило уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме во Владикавказе. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным следствия, 21 ноября 2026 года в жилом доме на улице Курсантов-Кировцев произошла утечка газа с последующим воспламенением. В результате обрушения конструкций погибли два человека, точное число пострадавших в настоящее время устанавливается.
В рамках расследования следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые судебные экспертизы и допрашивают свидетелей.