Взрыв в доме во Владикавказе унес жизни двух человек
Управление МЧС России по Северной Осетии подтвердило гибель двух человек в результате взрыва в многоквартирном доме. Чрезвычайное происшествие произошло 21 ноября на шестом этаже здания на улице Курсантов-Кировцев.
По данным ведомства, прибывшие на место пожарные зафиксировали выбитые окна, открытого горения в квартирах не было. В настоящее время огнеборцы проводят разбор завалов.
«Два человека погибли»,— говорится в официальном сообщении ГУ МЧС.
По предварительной информации, есть и пострадавшие, их точное число уточняется. На месте инцидента работают 30 специалистов МЧС России с использованием шести единиц техники. Причина взрыва устанавливается.