Число депутатов Госсовета Удмуртии на зарплате уменьшится с 15 до 13 человек
Изменения направлены на сокращение расходов на содержание органов власти
Количество депутатов Госсовета Удмуртии на зарплате сократится с 15 до 13 человек. Такой законопроект народные избранники рассмотрят на ближайшей сессии 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.
Это делается для сокращения расходов на содержание органов власти. Соответствующие изменения будут внесены в закон «О Государственном Совете Удмуртской Республики». В списке оплачиваемых должностей находятся председатель и его заместители, руководители комиссий и др.
Законопроект одобрила комиссия по общественной безопасности, регламенту и организации работы парламента.