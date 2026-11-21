В Татарстане временно приостановили работу 53 объектов общепита и торговли
Ограничения ввели из-за нарушений санитарных требований
В Татарстане с начала 2026 года временно приостановили деятельность 53 объектов общественного питания и торговли продуктами из-за санитарных нарушений. Об этом на совещании в Доме правительства сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.
Среди выявленных нарушений — отсутствие необходимых помещений и оборудования, несоблюдение условий хранения продуктов и требований к организации производства. За весь 2025 год работу приостанавливали на 73 объектах, в 2024 году — на 19.
В рамках мониторинга продуктов из магазинов специалисты исследовали более 400 проб 20 видов продукции. Каждая третья не соответствовала гигиеническим нормативам. Среди проверенных проб готовой еды доля нарушений составила 73%. Речь идет о роллах, салатах и блюдах с гарниром, в том числе выпускаемых за пределами Татарстана.
По результатам мониторинга наложены штрафы на 565 тыс. руб., принято семь решений о прекращении действия деклараций. С продажи сняли свыше 16 тонн некачественных продуктов, включая около 5 тонн готовой еды.