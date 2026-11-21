В рамках мониторинга продуктов из магазинов специалисты исследовали более 400 проб 20 видов продукции. Каждая третья не соответствовала гигиеническим нормативам. Среди проверенных проб готовой еды доля нарушений составила 73%. Речь идет о роллах, салатах и блюдах с гарниром, в том числе выпускаемых за пределами Татарстана.