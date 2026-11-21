В Новороссийске пройдут шестичасовые учения по отражению атак ВСУ с моря и воздуха
В акватории морского порта Новороссийска вечером 21 ноября пройдут шестичасовые учения с практическими стрельбами. Об этом сообщили в Новороссийской военно-морской базе.
Маневры продлятся с 18:00 до 23:59. Военные отработают задачи по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров. В ходе тренировок запланированы практические стрельбы из артиллерийских установок, поэтому жители и гости города могут услышать громкие звуки.
На время учений вводится запрет на выход в море маломерных и прогулочных судов, гидроциклов, сапбордов и других плавсредств. Также не допускаются подводные работы и водолазные спуски.
Власти просят горожан сохранять спокойствие.