138 пассажиров рейса из Казани не получили багаж в Новокузнецке
Пассажиры, прилетевшие из Казани в Новокузнецк для отдыха на горнолыжном курорте Шерегеш, не получили багаж. В пункт назначения не прибыли 138 мест багажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
По предварительным данным ведомства, авиакомпания планирует доставить вещи 22 ноября. Пассажиры подали заявления в аэропорту. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.
По сообщениям СМИ, около 150 пассажиров, прибывших в Новокузнецк из Казани авиакомпанией Nordwind, не смогли получить багаж, потому что его якобы забыли погрузить в аэропорту вылета. Туристы направлялись на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, которое состоялось 21 ноября.