По сообщениям СМИ, около 150 пассажиров, прибывших в Новокузнецк из Казани авиакомпанией Nordwind, не смогли получить багаж, потому что его якобы забыли погрузить в аэропорту вылета. Туристы направлялись на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, которое состоялось 21 ноября.