«Локомотив-Кубань» переиграл «Динамо»
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» во Владивостоке со счетом 97:90 одержал победу над местным «Динамо» в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Железнодорожники» с первых же секунд выездного матча обозначили свои претензии на уверенную победу. Южане с самого стартового свистка включили высочайший темп, и уже ко второй минуте первой четверти совершили рывок +10 очков. Хозяева оказались совершенно не готовы к такому натиску. По итогам стартовой десятиминутки преимущество кубанцев выглядело более чем внушительным — 29:15. Вторая четверть прошла по схожему сценарию и получилась результативной. Подопечные Томислава Томовича продолжили доминировать на обеих сторонах площадки, увеличив свой отрыв до 20 очков. На большой кубанцы ушли, ведя в счете 57:37.
Однако перерыв пошел на пользу «Динамо». Главный тренер хозяев Сергей Козин нашел нужные слова для своей команды в раздевалке. Владивостокцы наладили игру в атаке, стали агрессивнее действовать на подборах и начали постепенно сокращать отставание. Перед заключительной десятиминуткой «Локо» вел в счете 77:65. В решающей четверти «динамовцы» и вовсе вернули интригу в матч, но на большее уже не хватило времени. В итоге – победа «Локомотива-Кубань» со счетом 97:90.
Самым результативными игроками южан стал Ален Хаджибегович. В его активе 20 очков. В следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Томислава Томовича 6-го декабря встретятся в Казани против УНИКСа.