«Железнодорожники» с первых же секунд выездного матча обозначили свои претензии на уверенную победу. Южане с самого стартового свистка включили высочайший темп, и уже ко второй минуте первой четверти совершили рывок +10 очков. Хозяева оказались совершенно не готовы к такому натиску. По итогам стартовой десятиминутки преимущество кубанцев выглядело более чем внушительным — 29:15. Вторая четверть прошла по схожему сценарию и получилась результативной. Подопечные Томислава Томовича продолжили доминировать на обеих сторонах площадки, увеличив свой отрыв до 20 очков. На большой кубанцы ушли, ведя в счете 57:37.