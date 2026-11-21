Арестован житель Тольятти, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество по взяточничестве, совершенно в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в ноябре 2026 года фигурант получил от представителя коммерческой организации денежные средства в размере 2,4 млн руб. за способствование в уклонении от уплаты налогов.
Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Тольяттинец был задержан при содействии сотрудников ОМОН «Орлан» регионального управления Росгвардии.
По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.