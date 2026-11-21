В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество по взяточничестве, совершенно в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.