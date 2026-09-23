Цифровой рубль расходится по «кошелькам»

В Минфине и ЦБ отчитались, что запуск цифрового рубля прошел по плану. Но опрошенным “Ъ FM” экономистам и бизнесу этот инструмент пока оказался не нужен. Новый способ расчетов появился 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава Банка России на совещании с правительством и Владимиром Путиным заявила, что за прошедшие с тех пор три недели специальные счета для электронной валюты открыли 200 тыс. граждан, хотя изначально планировалось, что их будет только 60 тыс. до конца года.

Впрочем, президент упрекнул Центробанк в том, что он не достаточно объясняет преимущество нового средства платежа и попросил Эльвиру Набиуллину, а также главу Минфина Антона Силуанова объяснить, что отличает этот инструмент от других. Вопрос действительно актуальный, заметил бывший министр экономики России Андрей Нечаев:

«Дело в том, что цифровой рубль каких-то кардинальных новаций не добавляет. Не очень понятно, чем это отличается от обычных безналичных расчетов. Но есть много минусов, о которых, по крайней мере, эксперты говорят. Это гораздо большая прозрачность всех платежей, все идет с участием коммерческих банков, но через систему ЦБ. Значит, регулятор видит и при необходимости может передать правоохранителям данные о всех трансакциях, платежах и так далее. Какой-то части публики, вполне допускаю, это не нравится.

Думаю, что цифровой рубль получит действительно какое-то широкое распространение, если его будут насильно внедрять, например, в форме пенсий, или зарплат бюджетникам. Пенсионеров жалко, но гипотетически могу себе такое представить.

При этом, скорее всего, значительная часть россиян о цифровом рубле, если и слышали, то просто как о некой абстракции.

Криптовалюта пользуется популярностью, потому что с помощью нее можно обходить санкции в рамках платежей, можно, так сказать, вне контроля осуществлять переводы, в том числе за рубеж. Цифровой рубль, повторюсь, никаких в этом смысле новых возможностей не открывает. Я пользуюсь услугами нескольких банков и пока ни в одном приложении не видел предложения открыть счет в цифровых рублях. То есть банки тоже особенно это не пропагандируют».

Эльвира Набиуллина также отчиталась, что цифровым рублем за три недели заинтересовались около 8 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, они тоже открыли счета на специальной платформе ЦБ для расчетов в электронной валюте.

Дальше регулятор планирует разрешить трансграничные расчеты с помощью нового инструмента. Впрочем, когда именно, пока неизвестно. Бизнесу эксперимент пока не особо интересен, поделился исполнительный директор компании «Фортвайн» Александр Липилин:

«Мы, как и другие, данным инструментом тоже интересуемся, потому что его много обсуждают, везде про него говорят. Но каких-то практических, необходимых нам или полезных для нас свойств у этого инструмента мы пока не видим. Если это просто некие трансакции, которые построены, как и криптовалюта, на блокчейн-технологии, то, наверное, финансовый и банковский контроль, который присутствует, избыточен. В принципе, и так все переводы достаточно прозрачны.

Но если контрагенты будут готовы его принимать, то, конечно, мы будем этот механизм использовать. Потому что трансграничные платежи, начиная с 2022 года, в силу всех санкций стали очень дорогими. Если раньше стоимость операции составляла где-то сильно меньше 0,1% от суммы перевода, то сейчас это может быть и 2%, и 3%. Если здесь эта технология поможет, конечно, будем ее применять.

Другое дело, что в текущей ситуации вряд ли это будет распространяться на страны дальнего зарубежья, тем более на недружественные государства. Скорее всего, это будет работать где-то внутри Таможенного союза, максимум — внутри СНГ. По крайней мере, первое время. Возможно, это потом распространится на Китай, с которым достаточно большой товарооборот. Но нас, виноторговцев, это не коснется, потому что из КНР мы ничего не импортируем. Поэтому я думаю, что это все же не для нас инструмент».

Открыть счета в цифровых рублях граждане и бизнес могут через обычные банковские приложения. Но кредитные организации выступают лишь посредниками, кошельки хранятся на платформе Центробанка. Использовать электронную валюту планируется, в частности, для оплаты товаров и услуг, а также B2B-расчетов. Кроме того, с помощью нового инструмента уже сейчас можно погасить штрафы и налоги, отчитался Антон Силуанов на встрече с президентом.

Главными преимуществами цифрового рубля власти называют прозрачность, безопасность и отсутствие комиссий. Эльвира Набиуллина рассчитывает, что этот способ платежа войдет в повседневную жизнь постепенно, «как было с банковскими картами. Никто никого принуждать не будет».

Иван Хорушевский